Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Frische Triebschneeansammlungen oberhalb der Waldgrenze sind störanfällig.

Beurteilung der Lawinengefahr

Schneedecke / Allgemeines

In der Nacht auf Samstag mit Kaltfrontdurchzug gab es Schneefall bis auf 1000 bis 700 m herab. Bei starker Bewölkung wurde der nächtliche Schneefall am Vormittag immer schwächer und am Nachmittag kam zeitweise die Sonne zum Vorschein. Gleichzeitig strömte weiter polare Kaltluft zu uns ein. Die stabile Altschneedecke bekam eine kalte Pulverschneeauflage, die zeitweise vom Wind zunächst aus westlichen, dann aus nordwestlichen Richtungen verfrachtet wurde. Die Neuschneemengen seit der Nacht auf Samstag lagen im Rätikon verbreitet bei 20 bis 25cm, lokal auch bei 30cm, sonst bei 15 bis 20cm, lokal auch bei 25cm. Vor dem Schneefall waren die obersten Schichten an Schattenhängen und in Bereichen ohne Wind- und Strahlungseinfluss meist pulvrig bzw. kantige aufgebaut. Der Neu- und Triebschnee konnte sich dort nur schlecht mit der Altschneeoberfläche verbinden und ist störanfällig. Sonst dominierte oft Windharsch, an steileren Sonnenhängen und in tieferen Lagen Schmelzharsch. Diese rauen Oberflächen bilden eine günstigere Unterlage für den Neu- und Triebschnee. An steilen Grashängen, Böschungen und Felsplatten wurden einzelne Gleitschneelawinen beobachtet.