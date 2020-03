Der aktuelle Lawinenlage-Bericht für Vorarlberg

Überwiegend mäßige Lawinengefahr - kleinräumig frischen Triebschnee in Kammlagen beachten.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht überwiegend mäßige Lawinengefahr. Die Hauptgefahr geht vom Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage aus. Kleinräumig frische Einwehungen und ältere, überdeckte Triebschneeansammlungen sind noch störanfällig. Gefahrenstellen nehmen mit der Seehöhe an Umfang und Verbreitung zu und befinden sich vor allem an Übergängen von wenig zu viel Schnee, hinter Geländekanten und in eingewehten Rinnen und Mulden. Kleine bis mittlere Schneebrettauslösungen sind insbesondere mit großer Zusatzbelastung möglich. Im Hochgebirge ist die Situation noch etwas kritischer zu beurteilen. Bei Touren- und Freerideabfahrten ist eine gute Routenwahl wichtig.

Schneedecke / Allgemeines:

Die Witterung am Sonntag bewirkte vor allem an Sonnenhängen eine deutliche Setzung und folglich zunehmende Verfestigung der jüngsten Neu- und Triebschneeschichten. In tieferen Lagen ist teilweise eine Kruste entstanden. Die Nacht verlief trocken und erst in den Morgenstunden setzte leichter Niederschlag ein.