Der aktuelle Lawinenlage-Bericht für Vorarlberg

Erhebliche Lawinengefahr. Aktivitäten abseits gesicherter Pisten erfordern Erfahrung in der Lawinenbeurteilung.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Schneedecke / Allgemeines:

Bis heute Früh gab es im Bregenzerwaldgebirge bis 10 cm, in den anderen Gebirgsregionen verbreitet 20 bis 25 cm Neuschnee - lokal auch mehr. In den vergangenen 48 Stunden gab es 50 bis 60cm, am Arlberg 45 bis 55cm und im Bregenzerwaldgebirge 25 bis 30cm Neuschnee. Die Neuschneesummen variieren oft kleinräumig stark. Starker bis stürmischer Höhenwind aus West führte vor allem in höheren Lagen zu umfangreichen Verfrachtungen und Triebschneeansammlungen. Neu- und Triebschnee liegen in Schattenhängen oft auf einer weichen, kantig aufgebauten Altschneeoberfläche und teilweise Oberflächenreif. Sonst liegt der Neuschnee oft auf Windharsch, an steileren Sonnenhängen und in tieferen Lagen Schmelzharsch. Die Verbindung dazu ist mit zunehmender Seehöhe vielerorts nur schwach bis mäßig, an steilen Sonnenhängen ist sie etwas günstiger. Vor allem Schattseitig wird der ungünstige Schneedeckenaufbau die nächste Zeit bestehen bleiben.