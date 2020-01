Der aktuelle Lawinenlage-Bericht für Vorarlberg

Die Hauptgefahr geht von kleinräumig frischen und älteren Triebschneeansammlungen aus.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Schneedecke / Allgemeines:

Der Neuschnee vom Wochenende konnte sich weiter leicht setzen und etwas verfestigen. Er liegt auf einer meist kompakten Altschneedecke. In steilen Schattenhängen ist mit zunehmender Seehöhe die Verbindung des meist lockeren Neu- oder Triebschnees dazu meist nur mäßig. Sonst dominierte oft Windharsch, an steileren Sonnenhängen und in tieferen Lagen Schmelzharsch. Vor allem in den nördlichen Regionen und an der Grenze zu Tirol führte in höheren Kamm- und Passlagen gestern und vorgestern zeitweise kräftiger Wind aus O bis NO zu Verfrachtungen des lockeren Neuschnees und zu Triebschneebildung. In Kammlagen des Rätikons kam es mit zeitweise Wind aus südlichen Richtungen kleinräumig zu frischen Einwehungen.