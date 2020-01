Der aktuelle Lawinenbericht für Vorarlberg

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es bestehen günstige Bedingungen mit oft geringer, in höheren Lagen mäßiger Lawinengefahr. Kleinräumig frische und ältere Triebschneeansammlungen sind vor allem in eingewehtem, schattseitigen Steilgelände und hinter Geländekanten störanfällig. Solche Gefahrenstellen nehmen mit der Seehöhe an Verbreitung zu. Kleine Schneebrettlawinen können dort bereits mit geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden. Triebschneeansammlungen sollten im Steilgelände daher gemieden bzw. möglichst umgangen werden. Eine vorsichtige Routenwahl wird empfohlen. Neben einer Verschüttung ist auch die Absturzgefahr zu beachten. Mit Sonneneinstrahlung und Tageserwärmung sind untertags kleine, feuchte Lockerschneelawinen aus sehr steilem Felsgelände möglich. Gleitschnee: An sehr steilen, glatten Wiesenhängen und Felsplatten sind zwischen ca. 1200 m und ca. 2600 m zu jeder Tages- und Nachtzeit weiterhin vereinzelt Selbstauslösungen kleiner bis mittlerer Gleitschneelawinen möglich. Risse in der Schneedecke weisen auf solche Gefahrenbereiche hin. Der Aufenthalt unter Gleitschneerissen sollte vermieden werden.

Schneedecke / Allgemeines:

Der Neuschnee vom Wochenende liegt auf einer meist kompakten Altschneedecke. In steilen Schattenhängen ist mit zunehmender Seehöhe die Verbindung des oft noch lockeren Neu- oder Triebschnees dazu meist nur mäßig. In windberuhigten schattigen Hängen oder Bereichen mit flacher Einstrahlung sind die obersten Schichten meist weich und pulvrig. Sonst dominiert oft auch Windharsch, an steileren Sonnenhängen und in tieferen Lagen Schmelzharsch. Vor allem in den nördlichen Regionen und an der Grenze zu Tirol führte in höheren Kamm- und Passlagen immer wieder zeitweise mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen zu Verfrachtungen des lockeren Neuschnees und kleinräumigen Einwehungen. Auch gestern wurden wieder Gleitschneerisse und Selbstauslösungen kleiner Gleitschneelawinen beobachtet.