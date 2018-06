Depression wegen Fehlbehandlung: 30.000 Euro Schmerzengeld

Sensible Patientin wurde depressiv – auch wegen Komplikationen am Fuß, über die sie vor der Operation nicht aufgeklärt worden war.

Die 1974 geborene Klägerin litt seit ihrer Kindheit an Schmerzen wegen ihres Hämangioms an ihrer linken Ferse. Bei dem Blutschwamm handelt es sich um einen gutartigen Tumor. 2008 ließ sie sich deshalb an einem Vorarlberger Landeskrankenhaus operieren. Danach traten mit Krallenzehen am linken Fuß Komplikationen auf, über die die Patientin vor dem Eingriff nicht aufgeklärt worden war.