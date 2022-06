Urteil-Hammer: Amber Heard schuldig gesprochen!

Im Verleumdungsprozess von Schauspieler Johnny Depp gegen seine Ex-Frau und Kollegin Amber Heard haben sich die Geschworenen auf ein Urteil geeinigt.

Die Urteile wurden am Mittwoch gegen 15.20 Uhr (Ortszeit) verlesen: Amber Heard ist schuldig und muss 15 Millionen Dollar an Ex-Mann Johnny Depp zahlen. Heard habe den Hollywood-Star verleumdet, indem sie ihm häusliche Gewalt vorwarf, befanden die Geschworenen. Ihre Gegenklage sei trotzdem berechtigt: Depp wiederum muss seiner Ex zwei Millionen zahlen.