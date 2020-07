DENK.MAL als Denkanstoß

In Hittisau wurde der Platz für zeitgemäße Erinnerungskultur seiner Bestimmung übergeben.

Hittisau. Mit dem neuen DENK.MAL und dem vorgelagerten kleinen Park östlich der Pfarrkirche ist die erste Umsetzungsphase der Zentrumsgestaltung in Hittisau abgeschlossen. Es wurde ein Ort geschaffen, der zeitgemäße Erinnerungskultur möglich macht. Das DENK.MAL erinnert an die Opfer vergangener Kriege und soll gleichzeitig anregen über die gesellschaftliche und persönliche Verantwortung zum Frieden nach zu denken. Anstelle des Kriegerdenkmals wurde ein kleiner Park geschaffen, in dessen Zentrum eine 46 Meter lange Mauer, parallel zur Kirche verlaufend, steht.

„Hittisau löst mit dem DENK.MAL eine sehr sensible Frage sehr gut. Heutzutage umfasst Erinnern an die Opfer – vor allem des Zweiten Weltkriegs – alle, die ihr Leben aufgrund eines Unrechtregimes verloren haben. Durch diese Form der Darstellung wird nicht mehr zwischen gefallenen Soldaten und Euthanasieopfern unterschieden“, so Thomas Schwärzler, der den Bürgerbeteiligungsprozess fachlich begleitet hatte. Auch Helmut Walser, Obmann des Kameradschaftsbunds Hittisau, bedankte sich für das gelungene Werk. LR Martina Rüscher überbrachte die Glückwünsche der Vorarlberger Landesregierung und bedankte sich für den wertvollen Raum der Erinnerung sowie für die wichtige Vorreiterrolle die Hittisau in verschiedenen Bereichen einnehme.