"Denen haben sie ins Gehirn gesch..." - Heino erntet scharfe Kritik

Der Schlagerstar Heino, bekannt für seine unverblümte Meinung, sorgt erneut für Aufsehen.

Umstrittene Lieder

Heino, der in Deutschland als Volkssänger und Schlagerikone bekannt ist, war am Dienstagmorgen zu Gast im "Sat.1-Frühstücksfernsehen", um sein neues Album "Lieder meiner Heimat" vorzustellen. Auf diesem Album interpretiert er bekannte Ballermann-Songs wie "Layla", "10 nackte Friseusen" und "Finger im Po – Mexiko!".

Moderne Volkslieder?

Einige dieser Lieder gelten heute als umstritten und werden von Befürwortern gendergerechter Sprache kritisiert. Dennoch werden sie am Ballermann und beim Karneval nach wie vor ausgelassen gefeiert. Heino betrachtet diese Lieder als moderne Volkslieder und verteidigt sie als solche, wie er in der Sat.1-Sendung betonte.

"Ich werd' weiter von der schwarzen Haselnuss singen"

Als Moderator Matthias Killing (44) Heino nach seiner Meinung zum Thema Gendern fragte, antwortete der Sänger unmissverständlich: "Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen. Ich steh’ da überhaupt gar nicht zu. Ich werd’ weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werd’ weiter 'Lustig ist das Zigeunerleben' singen. Da lass ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut. Das habe ich in den Sechzigerjahren, in der Blütezeit des Beats, wieder populär gemacht. Und das soll auch so bleiben, wie es ist."