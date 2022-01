Den vierten Tabellenplatz in der AHL festigen

Nach zahlreichen Spielabsagen startet der EHC Lustenau mit einem Derby in das Spieljahr 2022.

Das Team rund um Kapitän Max Wilfan trifft am Dienstag auf den EC Bregenzerwald. Spielbeginn in der Messehalle Dornbirn ist um 19 Uhr.

Zum zweiten Mal in dieser Saison duellieren sich die beiden Teams aus dem Bregenzerwald und aus Lustenau. Dabei geht es um wichtige Punkte. Die Lustenauer wollen den vierten Rang in der Tabelle absichern, die Wälder kämpfen um eine Rangverbesserung, um sich eine ideale Position für die bevorstehenden Play-Offs zu sichern.

Im Gegensatz zu den Wäldern, die im Jahr 2022 bereits vier Spiele absolvierten, ist es für Lustenau das erste Pflichtspiel im neuen Jahr. „Durch einige Spielabsagen hatten wir in den letzten Tagen viel Zeit, uns auf die bevorstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Unser vorrangiges Ziel ist es nun, so schnell wie möglich wieder in einen geordneten Spielrhythmus zu finden“, so Lustenaus Kapitän Max Wilfan, der am vergangenen Sonntag seinen Geburtstag feierte.