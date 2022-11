Den Ortskern stärken

Dieser dritte Bau ist zweifellos der wichtigste im Ensemble. In diesem Fall wurde der Neubau gegenüber seinem Vorgänger um etwa einen Meter von der Straße weggerückt und etwas gedreht, um die räumliche Situation an dieser Stelle zu verbessern: Es handelt sich nicht um einen Dorfplatz, eher um eine Raumaufweitung an einer Straßenkreuzung mit Busstation. Durch die neue Stellung des Hauses ist mehr Platz an der Straße, es entsteht ein Vorbereich mit Baum, wo auch geparkt werden kann. In einer solchen Situation geht es auch darum, den Dorfbewohner(inne)n Raum für Aneignung zu lassen, nicht alles „durchzudesignen“, meint der Architekt. Das Raumprogramm erforderte drei Geschoße, allerdings sollten sich diese nicht in der Fassade abbilden, sonst wäre das Gebäude viel zu hoch geworden, insbesondere gegenüber dem Gasthaus auf der anderen Seite der Straße nach Schetteregg. Deshalb wurden drei Wohnungen im Dach untergebracht, mit eingeschnittenen Terrassen nach vorn und einer metallverkleideten Gaube nach hinten. Das Gebäude besitzt ein Walmdach, wie es hier klassischerweise Pfarrhäuser haben. Einerseits sollte diese Form ebenfalls einen Beitrag dazu leisten, den Neubau nicht zu hoch werden zu lassen, weil so Giebelwände vermieden werden. Das Haus hat auf allen vier Seiten eine Traufkante, die der Umgebung entspricht. Außerdem soll so die öffentliche Funktion markiert werden und das Haus ausstrahlen. Und schließlich macht es das Walmdach möglich, dass alle vier Seiten des Gebäudes gleichwertig sind. Dadurch wird gerade nicht die Linearität der Straße betont, sondern das Dorf „mit unters Dach genommen“, wie es Architekt Bader formuliert. Auch die Entscheidung gegen eine Schindelfassade und für die vertikale Holzschalung ist wohlüberlegt: Die Vertikalität streckt den Baukörper in die Höhe und erlaubt eine halbdurchsichtige Öffnung zum Lokal. Das Haus ist ein Hybridbau, bei dem Kern und Decken aus Beton bestehen. Hinter der Fassade befinden sich Stahlstützen und nichttragende, dämmende Holzelemente. So kann man die Speichermasse des Betons nützen, Akustikprobleme vermeiden und doch zu einem hohen Anteil mit Holz bauen.