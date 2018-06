Den (Natur-)Stein ins Rollen bringen

Was gibt es Schöneres, als das einzigartige „Open-Air-Feeling“ vor der Haustür zu genießen. Oder treffender gesagt, direkt vom Wohnzimmer aus den Himmel zu entdecken.

Öfen für die Freiluftsaison

Wenn der Sommer – hoffentlich – nun so richtig auf Touren kommt, ist eine Feuerstelle nie verkehrt. Allein schon der Romantik wegen. Und ja, natürlich geht es auch um das Grillen. Die Lieblingsbeschäftigung der meisten Männer in der wärmeren Jahreszeit. Ein echtes Allroundtalent in dieser Hinsicht ist der Grillkamin.