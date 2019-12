Kristine Greussing und Michaela Breuss arbeiten in Rankweil in der Kinderpsychiatrie. Die Beiden sind auch am 24. Dezember im Dienst. Dabei zählt für die jungen Frauen vor allem eines: Den Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren.

Sowohl Kristine Greussing als auch Michaela Breuss haben bereits mehrmals an Weihnachten gearbeitet. Auch dieses Jahr haben sie sich wieder für den Dienst am 24. Dezember einteilen lassen. Im Interview erzählen sie, wie der Dienst an Weihnachten aussieht und was sie für die Kinder vorbereitet haben.