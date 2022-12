Den Handballsport kennenlernen und ausüben

Verena Schlichtling ist neue Landesreferentin im Handball.

Das sagt Verena Schlichtling: Seit November 2021 habe ich die Aufgaben der Landesreferentin Handball in der Unterstufe übernommen. Ich selbst habe im Unterstufenalter mit Handball begonnen und spiele noch heute mit viel Freude Handball. Ich möchte den Kindern in diesem Alter die Möglichkeit geben, dass sie Handball kennenlernen und auch gleich bei kleinen Turnieren mitspielen können. Ich bin als Landesreferentin für die Austragung des Junior Handball Schulcups und des Handball Schulcups zuständig. In diesem Schuljahr findet neben den Landesmeisterschaften im Frühjahr auch die Bundesmeisterschaft im Handball Schulcup Ende April in Bregenz mit 20 Teams aus ganz Österreich statt. Ich freue mich sehr auf dieses Event und auf die Zusammenarbeit meiner Schule, der SMS Bregenz Schendlingen, mit dem Schulsport Vorarlberg und den Vertretern der AGM, die Österreich weit für die Handballbewerbe zuständig sind.