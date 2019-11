Den großen Titelfavoriten Ried ärgern

Aufsteiger FC Mohren Dornbirn hofft beim Zweiten in Oberösterreich auf eine positive Überraschung.

Das Mannschaftsgefüge muss stimmen, ein respektvoller Umgang in der gesamten Elf, mutig von der ersten Sekunde an sein und die taktischen Vorgaben vom Trainer umsetzen, dann werden wir erfolgreich sein“, spricht FC Dornbirn Kapitän Aaron Kircher (28) vor dem Auftritt in Ried Klartext. Der linke Mittelfeldspieler verspürt immer noch Schmerzen am Innenband im Knie, erst ein Fitnesstest vor dem Spielbeginn soll Klarheit über einen Einsatz von Beginn an bringen. Im Falle eines verletzungsbedingten Ausfall von Aaron Kircher stehen Elvir Hadzic und Alexander Huber Gewehr bei Fuß. Durch die Sperren von Maurice Mathis und Deniz Mujic wird es zwangsweise zu einer kleinen Umstellung kommen müssen. Kircher wäre gesetzt, wenn er sein Ok gibt.