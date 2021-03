Den Frühling in ein Osternest gepackt

Mit Ostern ist der Winter endgültig vorbei und der Garten ruft. Rechtzeitig für das große Fest werden Gräber farbenfroh bepflanzt. In höheren Lagen braucht es dazu noch robuste Frühlingsboten, im Tal ist die Auswahl bereits größer. Doch mit Spätfrösten ist noch einige Wochen zu rechnen.

Ideale Dekopflanzen

Empfindlicher sind die weichlaubigen Pflanzen. Melisse und auch so manches Salatpflänzlein lieben es noch etwas geschützt beziehungsweise verlangen nach kühlen, hellen Räumen. Sie sind ideale Dekopflanzen mit Mehrwert fürs helle Stiegenhaus, den Wintergarten oder etwas geschützt am Balkon. Optisch sehr ansprechend ist der Pflücksalat in hellgrün und rotbraun. Das ist etwas fürs Auge und natürlich auch für den Gaumen. Für den Gaumen eignen sich gut essbare Blüten. Violen, Gänseblümchen, Rosmarin und vieles mehr sehen auch am Teller spitze aus. Warum nicht den Osterschmaus etwas floral aufwerten? Am besten farblich passend zum Tischschmuck. Bis zu ihrem großen Auftritt bleiben die Pflänzchen samt Blüten vor der Türe frisch.