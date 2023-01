Den Faschingskrapfen im Visier

Sportschützenverein Rankweil lädt zum Krapfenschießen.

Bereits zum neunten Mal veranstaltet der Sportschützenverein Rankweil das schon zur Tradition gewordene allseits beliebte Krapfenschießen. Im Vereinslokal im ehemaligen Thien-Areal kann die Bevölkerung aus der Marktgemeinde Rankweil und dem Raum Vorderland sowie dem benachbarten Ausland aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein am Samstag, 21. Jänner von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 22. Jänner von 10 bis 18 Uhr mit einem zur Verfügung gestellten Luft-Gewehr auf eine zehn Meter entfernte Scheibe geschossen werden. Bereits am Freitag, 20. Jänner ab 18 Uhr sind mehr als dreißig Firmen- und Vereinsmannschaften im Krapfenschießen in Rankweil im Einsatz. Mit je zwei Zehnern oder drei Treffern zwischen sechs und neun pro Serie mit zehn Schuss erhält jeder Teilnehmer einen Krapfen. Natürlich wird auch in dieser Auflage der Krapfenkönig bzw. Krapfenkönigin ermittelt. Dabei stehen bei den Teilnehmern aber der Spaß und die Gaudi im Vordergrund. Der Reinerlös vom Krapfenschießen kommt dem Nachwuchs vom Veranstalter Sportschützenverein Rankweil zugute.