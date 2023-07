Den Fahrtwind im Haar spüren

Im Sozialzentrum Egg sorgt die Rollstuhl-Rikscha für Fahrrad-Feeling bei Menschen im Rollstuhl.

Egg. Seit kurzem ist sie da: Die Rollstuhl-Rikscha im Sozialzentrum Egg. Bisher hatten Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, keine Möglichkeit, das Fahrrad-Fahrgefühl zu erleben. „Natürlich können die Passagiere bei der Rollstuhl-Rikscha nicht mittreten, aber sie erleben das Gefühl von Wind in den Haaren, Sonne auf der Haut und den Duft der Natur in der Nase“, meint Initiator Wilhelm Sutterlüty. Und Johannes Metzler, Geschäftsführer Sozialzentrum ergänzt: „Mit der Rikscha verschaffen wir BewohnerInnen unseres Hauses die Möglichkeit, Mobilität (wieder) in einer neuen Dimension erlebbar zu machen.“