Dem Sieger auf der Gastra winkt eine Topplatzierung

Offensivspektakel im Hit von Rankweil und dem Dornbirner SV wird garantiert.

Der Liveticker vom Spiel Rankweil vs Dornbirner SV

Der Tabellendritte RW Rankweil und der Vierte Dornbirner SV gehören in dieser Saison zu den beiden Überraschungsteams in der Eliteliga. Der Sieger dieses Leckerbissen darf sogar weiter von einem ganz vorderen Tabellenplatz oder Rang eins nach dem Grunddurchgang rechnen oder träumen. Nur ein Punkt trennen Rankweil und die Haselstauder in der Platzierung. Beide Traditionsvereine konnten in den letzten Begegnungen mehr als wie überzeugen und stehen völlig zu recht ganz weit oben in der Tabelle.