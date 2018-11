Dem Leben am Land den Rücken gekehrt

Welche Orte am stärksten unter Landflucht leiden und wie um jeden einzelnen Bewohner gekämpft wird.

von Michael Gasser/VN

Es sind Worte, die Hoffnungen wecken. „Wir wollen wieder wachsen, vielleicht schon in den nächsten zehn Jahren“, sagt Florian Morscher (57). Der Bürgermeister von Klösterle kämpft in seiner Gemeinde gegen die Landflucht. Seit 1971 haben 20 Prozent der Bewohner dem Ort den Rücken gekehrt. „Wir hatten hier lange keine Arbeit. Viele sind gegangen und nicht mehr zurückgekommen“, so die nüchterne Analyse. Doch das Blatt könnte sich wieder wenden. „Wir haben noch leistbaren Boden, versuchen Klösterle so attraktiv wie möglich zu machen“, spricht Morscher von Investitionen etwa in die Kinderbetreuung. Die Anstrengungen scheinen zu fruchten. In den letzten 15 Jahren lag der Bevölkerungsrückgang nur noch bei 5,8 Prozent, wobei der Ort auch stark von einer positiven Geburtenbilanz (plus 21 Personen) profitiert hat.

Zahlen wie diese gibt es für alle 2098 Gemeinden Österreichs. Die Rechercheplattform „Addendum“ hat sie auf Basis von Daten der Statistik Austria erhoben und gemeinsam mit den VN für Vorarlberg aufgearbeitet. Gerald Gartner (27) sieht ein deutliches Ost-West-Gefälle. Nördliches Waldviertel, Oststeiermark und einzelne Gebiete in Kärnten seien stärker davon betroffen, so der Datenexperte. Einzelne Gemeinden hätten sich praktisch halbiert.

Aber auch in Vorarlberg haben viele Orte mit Abwanderung zu kämpfen. Eine Entwicklung, die sich in jüngerer Vergangenheit noch zugespitzt hat. Während es in einer Langzeitbetrachtung seit 1971 nur vier Gemeinden mit rückgängiger Einwohnerzahl gibt (Klösterle, Gaschurn, Kennelbach, Damüls), hat sich diese Zahl seit 2003 auf über 20 Kommunen erhöht. In diesem kürzeren Beobachtungszeitraum zählen Gaschurn (-12 Prozent), Warth (-9,6 Prozent) und Damüls (-9 Prozent) zu den Gemeinden mit der höchsten Landflucht. Einzelne tun sich zudem sichtlich schwer dabei, junge Bürger für sich wiederzugewinnen. Von 46 jungen Damülsern, die seit 2003 das Bergdorf verlassen haben, sind nur sechs zurückgekehrt.

Kampf gegen Abwanderung Stefan Bischof (42), Bürgermeister der Kleingemeinde, gibt sich kämpferisch. Viel habe sich in den letzten Jahren seit dem Zusammenschluss der Skigebiete getan. „Nahversorgung, Kindergarten, Volksschule, ein funktionierendes Dorfleben“, zählt der Ortschef auf. Alles Mosaiksteine, an denen man arbeite. Zudem habe die Gemeinde Baugrund kaufen können, den man jungen Rückkehrern zur Verfügung stellen könne. Aber Bischof weiß auch, dass der Tourismusmotor zwar prima läuft, aber die Jobvielfalt dennoch begrenzt ist. „Ein Chemiker wird hier keine passende Arbeit finden“, verdeutlicht er die Problematik. Denn viele, die Damüls in den letzten Jahren verlassen haben, hätten dies wegen eines Studiums oder einer Ausbildung getan.

Kräftig ins Zeug gelegt haben sich in den letzten Jahren auch die Verantwortlichen in der Kleinstgemeinde Dünserberg. „Wir haben selbst Geld in die Hand genommen und damit Startwohnungen geschaffen, haben so gut es geht in eine Infrastruktur investiert, die für junge Menschen attraktiv ist“, sagt Bürgermeister Walter Rauch (57). Weil man nicht alles selbst machen könne, brauche es Kooperationen mit Nachbargemeinden. Eine solche Partnerschaft gebe es etwa bei Schule und Kinderbetreuung mit Düns. Die Bemühungen tragen Früchte, wie Datenexperte Gerald Gartner gegenüber den VN erklärt. Die Heimkehrerquote in Dünserberg sei mit 41,7 Prozent überdurchschnittlich hoch. Österreichweit kehre nur jeder vierte in seine Heimatgemeinde zurück.

Größere Kommunen in zentraler Lage profitieren indes von der Landflucht. Auch das geht aus den erhobenen Daten hervor. In Vorarlberg sind seit 1971 drei Viertel aller Orte gewachsen – zum Teil stark. So zählt Mäder heute 4031 Bewohner, 1971 waren es noch 1619. Auch Bludesch, Meiningen, Fußach und Koblach haben sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. Davon können Gemeinden wie Klösterle nur träumen. Die Hoffnung auf eine Trendumkehr aber haben die Bürgermeister der Vorarlberger Landgemeinden längst nicht aufgegeben.