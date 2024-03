Dem Föhnsturm getrotzt

Die Vereinsmeisterschaft des Schivereins Bildstein fand heuer auf dem Diedamskopf statt.

Knapp 60 begeisterte Schifahrerinnen und Schifahrer aus der kleinen Hofsteiggemeinde fanden sich vergangenen Sonntag bei vorausgesagten Frühjahrstemperaturen am Diedamskopf ein, um die jährlich stattfindende Vereinsmeisterschaft auszutragen. Die Wintersportlerinnen und Wintersportler im Alter zwischen sechs und 71 Jahren konnten sich allerdings anfangs nicht in der Sonne wärmen, sondern hatten mit kräftigen Windböen zu kämpfen, weshalb die Meisterschaft erstmals in nur einem Riesenslalom-Durchgang entschieden wurde. Bevor sich die verschneite Bergwelt rund um den Diedamskopf im Sonnenschein präsentierte, standen die Seriensiegerin Alina Visintainer und erstmals Benjamin Schwendinger als Vereinsmeister fest. Sie erhielten am Abend im Rahmen der Jahreshauptversammlung, welche im bis auf den letzten Platz gefüllten Gasthof Kreuz in Bildstein stattfand, die Siegestrophäen von Obmann Elfried Winder und seinem Stellvertreter Kurt Köpfle überreicht. Die kleinsten Rennläuferinnen und Rennläufer – von denen es in der kleinen Hofsteiggemeinde zur Freude des Vereins recht viele gibt – freuten sich dabei ganz besonders über die gewonnenen Pokale. Bei der anstehenden Neuwahl wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt und Kurt Köpfle als Obmann-Stellvertreter verabschiedet. Seine Aufgabe wird in den kommenden zwei Jahren von Benjamin Schwendinger übernommen.