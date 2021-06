Delta auf dem Vormarsch

Gesundheitsexperte Armin Fidler bei "Vorarlberg LIVE" über die Ausbreitung und die Gefahren der Delta-Variante.

Am 1. Juli treten in Österreich viele Lockerungen in Kraft. Die FFP2-Maske wird in vielen Bereichen durch den herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz ersetzt. Wo die 3G-Regel gilt, können getestete, genesene und geimpfte Gäste und Mitarbeiter überhaupt auf die Maske verzichten. Zudem öffnet die Nachtgastronomie. Die günstige epidemiologische Lage macht die Erleichterungen möglich: Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Ansteckungen pro 100.000 Einwohner und Woche, liegt bei 7,9.