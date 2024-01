Deine Zeit zu sein

Erkenne, was dich zurückhält und führe das Leben, das du verdienst, Impulse für ein authentisches Leben

Wer sind wir eigentlich - wirklich?

Was liegt unter der Stimme in uns, die uns vorgibt, wer wir sein sollten?

Wie sieht ein freies, authentisches Leben für uns aus - und wie können wir es führen?

Diese Welt ist das Gegenteil von dem, was unsere Seele braucht - dadurch sind unsere Leben oftmals ein Kampf geworden. Doch genau dieses Bewusstwerden ist der erste Schritt, um genau das zu ändern. Ob falsche Erwartungshaltungen, hinderliche Glaubenssätze oder negative Selbstwahrnehmung, gar Hoffnungslosigkeit - Nina Brockmann gibt Impulse, wie wir alte Denkmuster durchbrechen, den Mut finden, uns von Leid zu befreien und ein Leben kreieren, das unserem Selbst entspricht. Für diesen Weg gibt es keinen Masterplan - , denn die Wahrheit liegt in dir. Dieses Buch lädt ein, zu reflektieren, das Wahrgenommene wirken zu lassen und selbst zu erkennen, wie du wirklich leben willst.