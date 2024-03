Der Oster-Guide 2024: Mit Liebe ausgewählt von den Mitarbeiterinnen von "Das Buch"

Die "Das Buch"-Mitarbeiterinnen Armila, Anita, Ute, Silke und Diana zeigen uns ihre persönlichen Lieblingsbücher und -spiele für Ostern. Von kulinarischen Entdeckungen bis hin zu literarischen Klassikern und unterhaltsamen Spielen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Lassen Sie sich von den Empfehlungen und persönlichen Eindrücken inspirieren, um das perfekte Ostergeschenk für Ihre Liebsten zu finden.

Für die kochbegeisterte Schwester: "The Pasta Queen" von Nadia Caterina Munno mit Katie Parla

Dieses Buch ist eine Hommage an die italienische Pasta-Küche, vollgepackt mit authentischen Rezepten und persönlichen Geschichten von Nadia Caterina Munno mit Katie Parla.

"Ich habe dieses Buch in einem Atemzug verschlungen und sofort meine Küche in eine kleine Trattoria verwandelt. Ein Muss für jede Pasta-Liebhaberin!" – Armila

Für den weitgereisten Bruder: "50 unvergessliche Reisen, die man gemacht haben sollte"

Ein inspirierendes Buch, das die Leser auf eine Reise zu den beeindruckendsten Orten der Welt mitnimmt. Von abgelegenen Naturwundern bis hin zu kulturellen Schätzen bietet dieses Buch eine Fülle von Ideen für zukünftige Abenteuer.

„Beim Durchblättern dieses Buches habe ich neue Ziele für meine Bucket List gefunden – ein unverzichtbarer Reisebegleiter.“ – Silke

Für einen spannenden Familienabend: "Quizscape – Rätsel dich durch die Zeit"

Mit Rätseln, die es zu lösen gilt, und Wissen, das es zu entdecken gibt, ist es das perfekte Spiel für einen unterhaltsamen und lehrreichen Familienabend.

„Quizscape war echt ein toller Familienabend voller Unterhaltung. Es hat uns allen so viel Spaß gemacht, gemeinsam die Rätsel zu lösen und dabei durch die Zeit zu reisen.“ – Julia

Für die beste Freundin: "Eine fast perfekte Frau" von Toni Jordan

In diesem Roman geht es um die Unvollkommenheiten, die das Leben und die Liebe mit sich bringen. Die Protagonistin navigiert auf humorvolle, aber auch tiefgründige Weise durch die Höhen und Tiefen des Lebens.

"Dieses Buch ist wie ein langes, herzliches Gespräch mit der besten Freundin. Ich konnte es nicht weglegen und habe jede Seite geliebt." – Anita

Für den kunstinteressierten Chef: "Warhol - Ein Leben als Kunst" von Blake Gopnik

Diese umfangreiche Biografie bietet einen tiefen Einblick in das Leben und Schaffen von Andy Warhol, einem der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Von seinen Anfängen in Pittsburgh bis zu seinem Aufstieg in der New Yorker Kunstszene zeichnet das Buch ein detailliertes Bild von Warhols Leben und Werk.

"Als Kunstliebhaberin hat mich diese Biografie tief beeindruckt. Warhol's Leben war selbst ein Kunstwerk – dieses Buch fängt es perfekt ein." – Diana

Für die Nachbarin mit dem schönen Garten: "Die Gärten der Literaten" von Jackie Bennett

Dieses Buch führt die Leser durch die Gärten, die einige der größten Schriftsteller inspiriert haben. Es verbindet literarische Geschichte mit Gartenkunst und bietet einen einzigartigen Blick auf die grünen Refugien berühmter Autoren.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie eng Natur und Kreativität miteinander verbunden sind." - Ute

Für die fantasybegeisterte Nichte: "The Serpent and the Wings of the Night" von Carissa Broadbent

Ein packender Fantasy-Roman, der die Leser in eine Welt voller Magie, Intrigen und heldenhafter Kämpfe entführt. Die Geschichte folgt einer jungen Heldin auf ihrem Weg, das Schicksal ihres Volkes zu verändern.

"Dieses Buch hat mich in eine andere Welt entführt. Meine Nichte liebt Fantasy, und ich weiß, dass sie von dieser Geschichte genauso gefesselt sein wird wie ich." - Armila

Für die Kollegin, die Klassiker liebt: "Das Schloss" von Franz Kafka

Kafkas unvollendeter Roman "Das Schloss" ist ein Meisterwerk der Weltliteratur, das die absurde Suche eines Landvermessers nach Anerkennung in einem mysteriösen Dorf beschreibt.

"Kafka ist herausfordernd, aber unglaublich lohnend. 'Das Schloss' hat mich zum Nachdenken angeregt wie selten ein Buch zuvor.“ - Anita

Für Papa: "Die Einladung" von Sebastian Fitzek

Ein atemberaubender Thriller, der die Leser in einen Strudel aus Geheimnissen und Spannung zieht. Die Geschichte beginnt mit einer scheinbar harmlosen Einladung, die sich schnell zu einem gefährlichen Spiel entwickelt.

"Mein Vater liebt Thriller und 'Die Einladung' hat ihn (und mich) von der ersten Seite an gepackt. Ein echter Page-Turner." - Julia

Für die Enkel: "Überraschung für das Osterhäschen" von Andrea Ringli

Eine bezaubernde Ostergeschichte, die die Abenteuer eines kleinen Osterhäschens erzählt, das eine besondere Überraschung für die Kinder vorbereitet.

"Eine entzückende Geschichte, die bei meinen Enkeln große Augen gemacht hat. Ein perfektes Geschenk, das die Vorfreude auf Ostern steigert." - Armila