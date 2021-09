Defensivkonzept soll für FC Dornbirn in Salzburg Positives bringen

Ohne Aaron Kircher, Anes Omerovic und Stefan Wächter reist der Tabellenvierzehnte zum ganz schweren Auswärtsspiel des Tabellenzweiten FC Liefering in die Red Bull Arena.

Der Liveticker vom Spiel FC Liefering vs FC Dornbirn

Ohne die gesperrten Aaron Kircher (29) und Anes Omerovic (23) plus den erkrankten Mittelfeldspieler Stefan Wächter reist der Tabellenvierzehnte FC Dornbirn zum fälligen ganz schweren Auswärtsspiel des Tabellenzweiten FC Liefering in die Red Bull Arena. Die Salzburger Jungbullen haben die zweitstärkste Offensive in der 2. Liga und die Rothosen stellen mit zwanzig Gegentoren in den bisherigen acht Meisterschaftsspielen die schlechteste Defensive in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Die Statistik spricht auch ganz klar für den regierenden Vizemeister. In den bisherigen vier direkten Duellen gab es drei Siege der Jungbullen mit einem Torverhältnis von 12:6 und nur einmal erreicht Dornbirn ein 2:2-Remis. Laut Transfermarkt.at hat Liefering aktuell einen Marktwert von 13,2 Millionen Euro und die Rothosen haben gerademal 3,62 Millionen Euro an Kaufwert.