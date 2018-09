DEC unterliegt gegen Fehervar nach OT

Die Dornbirn Bulldogs unterliegen gegen Fehervar mit 2:3 nach Verlängerung.

Als Tabellenführer der EBEL ging der Dornbirner EC ins Heimspieldoppel an diesem Wochenende. Heute empfing die Truppe von Dave MacQueen Fehervar.

Parks brachte die Bulldogs nach 14 Minuten in Front, mit der knappen Führung für die Gastgeber wurde das Eis erstmals in der Messehalle aufbereitet. Im Mittelabschnitt vergab Macierzynski einen Penalty, die Ungarn drehten die Partie aber in diesem zweiten Drittel durch zwei Treffer zu ihren Gunsten.