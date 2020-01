DEC überrascht gegen Black Wings

Die Bulldogs besiegen Linz mit 4:3 nach Verlängerung.

Im Mittelabschnitt kämpften sich die Gäste aus Oberösterreich zurück in die Partie, zwei Powerplaytore von Schofield (33. +37.) sorgten für einen 2:2-Zwischenstand nach 40 Minuten.

Die Linzer gingen durch Gaffal zwar erneut in Führung, Häußle schoss sein Team wenige Sekunden aber doch noch in die Verlängerung. In dieser Overtime waren gerade einmal 55 Sekunden absolviert, da erzielte Gartner den Siegtreffer für die Dornbirner.