DEC mit Auswärtssieg in Tschechien

Der Dornbirner EC gewinnt bei Znojmo mit 5:4, O´Donnell ist mit drei Treffern Matchwinner.

Die Bulldogs waren beim Gastspiel in Tschechien auf Punktezuwachs aus, diesen sollte es dank eines überaus effizienten Überzahlspiels am Ende auch geben.

Parks brachte die Gäste nach sieben Minuten in Front, Trotter erhöhte im PowerPlay auf 2:0 aus Sicht der Dornbirner. Parkkonnen verkürzte in Minute 13 auf 1:2, nur wenige Sekunden später stellte O´Donnell mit seinem ersten Treffer des Abends den Vorsprung von zwei Toren wieder her.