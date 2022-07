Debüt von SCR Altach Neocoach Klose in Wien

Spannung vor dem ersten Auftritt der Rheindörfler im ÖFB Cup gegen Ostligist TWL Elektra mit Herbert Gager.

Die Nachfrage, ob die 1. Cup-Runde für Altach Neocoach Miro Klose noch zur Vorbereitung zählt, wies der Weltstar vehement zurück. „Ab sofort zählt es und so werden wir das Spiel am Samstag auch angehen“, ließ der SCRA Cheftrainer keine Zweifel daran, dass im Duell mit der TWL Elektra, den Regionalliga Ost-Sechsten nur das Weiterkommen von Bedeutung ist. Ein von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentrierter Auftritt ist aus Sicht Kloses der einzige Weg zum Aufstieg in Runde 2: „Es ist wichtig, dass du in solchen Spielen einen klaren Kopf bewahrst und dich auf deine eigenen Stärken besinnst.“