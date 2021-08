Debüt von Nussbaumer in Bezau, Meiningen tritt nicht an

Klaus Nussbaumer sitzt erstmals auf der Trainerbank von VfB Bezau. Höchst gegen Meiningen wird am grünen Tisch entschieden.

Exakt auf den Tag genau feiert der blum FC Höchst heute sein 100-jähriges Vereinsbestehen. Dieses Wochenende wird im Höchster Rheinaustadion so richtig zünftig gefeiert. Am Samstag steht der Rheindeltaklub und Jubilar ganz im Zeichen des Nachwuchsfußball mit einem Technikwettbewerb. Zum Abschluss am Sonntag gibt es eine Ausstellung über die Höhepunkte der letzten zehn Jahrzehnte vom Verein. In Wort und Bild wurde ein Jubiläumsbuch erstellt und kann erworben werden.