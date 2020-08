Debatte: Kann das Kitzeln von Kindern Missbrauch sein?

Für Furore sorgt ein kürzlich in der "New York Times" erschienener Artikel. Dort heißt es: Wer seine eigenen Kinder gegen ihren Willen kitzelt, überschreitet Grenzen.

Wohl jeder ist in seiner Kindheit schon mal gekitzelt worden und macht das auch jetzt bei seinen eigenen Kindern. Auch wenn das Kind "Nein" oder "Stopp" ruft wird weitergemacht, das gehört zum Spiel und das Kind lacht ja dabei. Aber kann das Kitzeln gegen den Willen schon Missbrauch sein?

Experten warnen vor Gefahren des Kitzelns

Dieser Frage nahm sich die "New York Times" an und befragte Psychologen zu dem Thema. Das Ergebnis: Die Experten warnen vor den Gefahren des Kitzelns. Reflexartiges Lachen könne Unbehagen oder Schmerzen kaschieren. "Wenn ein Kind 'Stopp' ruft, während es lacht, wird das ignoriert", wird Dr. Lawrence Cohen in der Zeitung zitiert.