Debakel für den HC Hard - auch Bregenz verliert

Der HC Hard kassierte im Heimspiel gegen Dauerrivale Margareten eine klare 24:29-Niederlage. Bregenz Handball musste sich West Wien (22:26) ebenso geschlagen geben.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Fivers Margareten das klar bessere Team, bauten die Führung zwischenzeitlich sogar auf elf Treffer aus und jubelten am Ende über einen verdienten 29:24-Sieg. Für die Harder heißt es nach den zwei Niederlagen an diesem Wochenende möglichst rasch wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Bregenzer Kampf unbelohnt

Die Bregenzer hingegen gingen nach den vielen Siegen in den letzten Wochen mit viel Selbstvertrauen in das schwere Auswärtsspiel bei West Wien. In den ersten 30 Minuten entwickelte sich dann eine sehr ausgeglichene Partie, in der die Hausherren meist knapp voran lagen. Kurz vor der Pause gingen die Bregenzer erstmals in Führung und somit mit einer 14:13-Führung in die Kabinen.