Deadline für Austria endet Mittwoch um Mitternacht

Bis Mittwoch Mitternacht muss die Lustenauer Austria beim Senat 5 den Nachweis erbringen, dass der Spielbetrieb finanziell gesichert ist. Sonst gibt es keinen Profi-Betrieb.

Der Senat 3 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat auch in zweiter Instanz das geplante Stadionprojekt nicht für die höchste Spielklasse zugelassen. Damit erhält der SC Austria Lustenau definitiv keine Bundesligalizenz für die kommende Saison. Die Zulassung zur 2. Liga ist aber weiterhin möglich.

Gang zum Protestkomitee

Am Dienstag vergangene Woche gab der Senat der Österreichischen Fußball-Bundesliga bekannt, dem SC Austria Lustenau weder die Lizenz für die 1. Bundesliga noch die Zulassung für die 2. Bundesliga zu geben. Damit fehlt den Lustenauern auch der Lizenzbonus im Budget.

Nach Absage in zweiter Instanz hat die Austria jetzt nur noch die Möglichkeit, über den Protest beim Senat 5, die Zulassung für die zweite Liga zu erhalten. "Diese wird aber nur erteilt, wenn der SC Austria Lustenau bis zum 21. April 2021 den finanziellen Nachweis erbringt, dass die Durchführung des Spielbetriebs gesichert ist“, erklärt Bernd Bösch, Vorstandssprecher des Vereins.

Lizenzbonus fehlt im Budget

460.000 Euro fehlen nach Wegfall des Lizenzbonus im Budget der Austria. Ein Betrag der über eine Crowdfunding-Aktion aufgetrieben werden soll. Mit Stand Mittwoch, 21.04.10 Uhr, wurden so 227.858 Euro gesammelt.

Die Einreichung der neuen Lizenzunterlagen an das Protestkomitee muss bis Mittwoch Mitternacht erfolgen, und den Nachweis erbringen, dass der Spielbetrieb der Austria finanziell gesichert ist. Eine Entscheidung darüber wird für den 27. April erwartet.

Im Falle der Nichterfüllung der finanziellen Kriterien für die 2. Liga, müsse der Profibetrieb aufgrund der Nichterfüllung der Stadionkriterien eingestellt und zahlreiche Bereiche im Verein eingeschränkt werden, heißt es in einer Aussendung der Austria. Dennoch glaubt man seitens der Geschäftsführung fest an einen Verbleib in der 2. Liga. Vorstandssprecher Bösch sieht "keinen Grund, warum es nicht klappen sollte", wie er gegenüber den VN angibt. Man stehe deutlich besser da, als noch vor einer Woche.