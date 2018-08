David Ellensohn will Chef der Wiener Grünen werden

Der Klubchef der Wiener Grünen im Rathaus, David Ellensohn, bewirbt sich ebenfalls - wie erwartet - als Spitzenkandidat für die nächste Wien-Wahl.

Das hat der gebürte Vorarlberger am Donnerstag in einer Pressekonferenz verraten. Ellensohn forderte zudem, dass der Listenerste noch vor dem (2020 anstehenden, Anm.) Urnengang Verkehrsstadtrat bzw. Vizebürgermeister wird.

“Ich kandidiere, weil ich glaube, dass ich der Beste bin”, sagte der Grün-Politiker. Bisher hat nur Gemeinderat Peter Kraus öffentlich kundgetan, ins Rennen um die Spitzenkandidatur zu gehen. Für diese sind Bewerbungen bis 4. September möglich. In weiterer Folge wird es mit jenen Kandidaten, die ausreichend Unterstützungserklärungen erhalten, Hearings geben. Die Wahl selbst erfolgt brieflich im November.

Vassilakou hat sich noch nicht geäußert

Wer sich bisher noch nicht geäußert hat, ist die Spitzenkandidatin der vergangenen Wahlen, Stadträtin Maria Vassilakou. Falls sie die Liste nicht wieder anführt, soll sie ihr Amt noch vor der Wien-Wahl an die nächste Spitzenkandidatin bzw. an den Spitzenkandidaten übergeben, empfiehlt Ellensohn: “Denn ein starker Spitzenkandidat soll die wichtigste Funktion der Grünen innehaben.” Mitbewerber Peter Kraus hat dies nicht in dieser Form nicht verlangt. Die Grünen sollten das gemeinsam entscheiden, befand er im APA-Interview.