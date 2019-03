David Beckham fies reingelegt

Mit einem fiesen Streich legt der Showmaster seinen Kumpel David Beckham rein. Der Kult-Kicker wird mit einer misslungenen Statue seiner selbst überrascht.

Statue von David Beckham enthüllt

Dem ehemaligen Fußballstar David Beckham ist eine besondere Ehre zuteilgeworden: Vor dem Stadion seines Ex-Arbeitgebers LA Galaxy wurde zu Beginn der neuen Saison eine Statue des englischen Mittelfeldspielers enthüllt. Er habe sich vom ersten Tag an in Los Angeles zu Hause gefühlt, sagte der 43-Jährige bei der Enthüllungszeremonie, an der auch seine Frau Victoria Beckham teilnahm.