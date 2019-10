Dauerstress im Frühjahr und am Ende doch zwei Absteiger

Mit Riesenschritten nähert sich der Grunddurchgang in der VN.at Eliteliga Vorarlberg dem Ende.

Nur noch vier Spieltage sind zu absolvieren, ehe die acht Teilnehmer feststehen, welche dann ab dem 21./22. März 2020 in einer Hin- und Rückrunde die zwei fixen Absteiger in die Vorarlbergliga ermitteln. Nach dem Grunddurchgang werden die Punkte aller acht Mannschaften halbiert und das Torverhältnis mitgenommen. Sollte ein Vorarlberger Klub aus der 2. Liga absteigen, würden sogar drei Vereine den bitteren Weg in die V-Liga antreten müssen. Nachsitzen heißt es für die beiden Bestplatzierten Teams im Abstiegs-Play-off: Im Halbfinale und eventuell im großen Endspiel warten die besten Ländleklubs vom Meister-Play-off, erst am 20. Juni wird das große Finale um den Vorarlberger Amateurmeister gespielt, der Austragungsort steht noch nicht fest.