Dating in der Gondel: Brandnertal veranstaltet erstes Liftdating

In schwindelerregender Höhe auf der Suche nach der großen Liebe: Im Brandnertal können sich potenzielle Paare im Sessellift kennenlernen - und das noch bis Ende März.

Verträumte Schneelandschaften, Urlaubsatmosphäre und eine Fahrt in luftigen Höhen: Hier ist Romantik garantiert! Das dachten sich auch die Bergbahnen Brandnertal in Vorarlberg. Mit ihrer Initiative “Lift up your heart” möchten sie Gästen zu einer besonderen Liebe oder Freundschaft verhelfen.