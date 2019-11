Das Zweitkleinste

Vorarlberg in Zahlen.

Wir gestalten dieses Buch, um aufzuzeigen, was alles im zweitkleinsten Bundesland Österreichs steckt. Es sind keine Geschichten – keine, die über mehrere Ecken erzählt werden, auch keine, die wir erzählen, es sind Daten und Fakten. Schwarz auf weiß: Wie leben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger? Ist die Kriminalität im Land angestiegen? Was kostet der Quadratmeter in den verschiedenen Gemeinden? Wie alt werden wir und wann gehen wir in Pension? Dieses Buch ist eine Sammlung von aktuellen Daten und Fakten, die uns Vorarlberg spannend und sachlich vor Augen führen soll.