Das würde passieren, wenn Putin "weg" ist

Vielen gilt Russlands Präsident als einziger Verantwortlicher für den Krieg in der Ukraine. Aber würde sich etwas ändern, wäre Putin plötzlich "weg"?

Mirko Drotschmann, vom YouTube-Kanal "Mr. Wissen to go" hat drei mögliche Szenarien herausgearbeitet, wie Putin "beseitigt" werden könnte.

Der Mann nach Putin

Alles beim Alten - oder schlimmer

Geht man also davon aus, dass Patruschew auf Putin folgen würde, muss man auch davon ausgehen, dass sich an der aktuellen Politik Russlands nichts ändern würde. Im Gegenteil: Patruschew sei laut Experten so in den Denkmustern des Kalten Krieges verhaftet, dass die russische Haltung noch aggressiver werden würde.