Das Wochenende wird tief winterlich

Der Winter hat am Donnerstag in ganz Österreich Grüße ausgeschickt. Und auch am Wochenende wird es winterlich.

In allen Landeshauptstädten lag am Donnerstag eine Schneedecke, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete. Das gab es zuletzt am 24. Jänner 2019. Dass es bereits in der ersten Dezemberhälfte in allen Landeshauptstädten weiß war, ist schon acht Jahre her: 2012 von 10. bis 13. Dezember.

Schnee sogar in Wien (c) APA

Tiefdruckgebiete über Oberitalien prägen derzeit das Wetter in Österreich. Das erste Tiefdruckgebiet hat, wie erwartet, Neuschnee, aber keine großen Mengen gebracht.

Winterliches Wochenende

Das zweite Italien-Tief wird laut ZAMG deutlich intensiver ausfallen. Es steuert vom Mittelmeer feuchte und etwas mildere Luft nach Österreich.

Auch in Vorarlberg kann es am Wochenende zeitweise stark schneien. Die großen Schnee- und Regenmengen können am Wochenende Probleme auf Straßen und Bahnlinien verursachen.

Föhniger Freitag

An der Vorderseite eines massiven Tiefdruckgebiets über Großbritannien stellt sich am Freitag in Vorarlberg eine starke Südföhnlage ein, wodurch sich eine leichte Milderung ergibt. Der Föhn könnte es kurzzeitig bis ins obere Rheintal oder den Walgau schaffen.

Nachmittags beginnt es im Rätikon und der Silvretta leicht zu schneien, abends auch weiter im Norden, in tiefen Lagen unter 800 Meter dürfte es regenen.

Samstag und Sonntag mit Schnee und Regen

Zunehmend winterlich bis weit herunter wird es in Vorarlebg am Samstag. Aus dichter Bewölkung schneit und regnet es verbreitet. Während der Niederschlag am Vormittag noch gering ausfällt, wird er Nachmittags und Abends stärker. Im Rheintal unter 600 Metter dürfte des Öfteren noch Regen dabei sein.

Am Sonntag gibt es wiederholt Schneefall mit wechselnder Intensität bis zum Abend. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich um 500 Meter. In tiefen Lagen, etwa im Bodenseeraum, dürfte der Niederschlag also in Form von Regen ausfallen.

Wetterbesserung am Montag

Am Montag sollten Regen und Schneefall in ganz Österreich deutlich nachlassen oder überhaupt abklingen.