Das Wettverbot bleibt im Wolfurter Hallenmasters

Die 23. Auflage vom Wolfurter Hallenmasters wird ohne Wettangebot über die Bühne gehen.

Die Vorbereitungen für das 23. Sparkasse Hallenmasters in der Wolfurter Hofsteighalle, welches traditionell mit der Qualifikation am 14. Dezember 2018 startet, haben längst begonnen. Der Veranstalter Meusburger FC Wolfurt hat ein Aufleben für alle rund 70 Amateurvereine Vorarlbergs fix im Terminkalender und setzt künftig nur auf das rein sportliche Ambiente. Schon im Vorjahr hat der Vorarlbergligaklub aus der Hofsteiggemeinde sich gegen das Wettangebot ausgesprochen. „Manchmal ist ein Schritt zurück ab und zu mehr wert. Das Wettverbot in der Halle hat sich im Vorjahr positiv entwickelt. Die Stimmung wie es vor zwei Jahren war, war für die Spieler, Verantwortliche und die Zuschauer nicht mehr zumutbar, damals zählte nur das Wetten, das ist jetzt Vergangenheit. Wir blicken ohne Wettangebot optimistisch in die Zukunft. Endlich kann ein Torerfolg normal gefeiert werden“, sagt Wolfurt Obmann Stephan Muxel zur Causa Wettverbot. Für den „Boss“ des FC Wolfurt ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt, dass vor allem die vier Regionalligavereine mit Titelverteidiger FC Dornbirn und die zuletzt fehlenden Vorarlbergligavereine wie Nachbar Lauterach, Bizau und SW Bregenz heuer hoffentlich wieder teilnehmen werden und das mit möglichst den besten Kaderspielern nicht mit 1b-Kickern.