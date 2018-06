Das war knapp! Rihanna im Rettungsdecke-Kleid entgeht einem Busenblitzer

spot on news

Rihanna zeigt gerne, was sie hat. Doch auf der Premiere zu "Ocean's 8" in London umging sie gerade noch so, dass ihr Kleid ihre rechte Brust entblößt.

Gewagt, extravagant und sexy – das kann Rihanna. Auf dem roten Teppich zeigt sich die Sängerin gerne freizügig. Doch auf der Premiere zu “Ocean’s 8” in London wurde es für die Sängerin etwas nackiger als gedacht.

Rihanna besuchte das Event in einem riskant geschnittenen Kleid aus goldenem Taft. Zum Verwechseln ähnlich mit einer Wärmedecke. Die Blicke zieht die R&B-Künstlerin auf ihr knapp bedecktes Dekolleté. Immer wieder musste die 30-Jährige Hand anlegen, damit ihr die Brust nicht aus dem Kleid rutscht. So verhinderte sie einen peinlichen Busen-Fauxpass.

