Das war die Party des Jahres!

Über 6.000 Gäste feierten beim ANTENNE VORARLBERG 90er Open Air auf der Seebühne Bregenz die Stars der 90er. Zu Liedern wie „What Is Love“, „Mr. Vain“, „Be My Lover“ oder „Flugzeuge im Bauch“ gingen die Partytiger im Ländle gestern so richtig ab! Das perfekte Sommerwetter, die Traumkulisse und coole 90er-Musik sorgten für eine Megaparty.