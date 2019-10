Das war die große Elefantenrunde der Spitzenkandidaten

Die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl trafen sich zur Elefantenrunde von VN und ORF.

Wie kann das Klima gerettet werden? Wie steht‘s um die Pflege? Und was ist nun mit der S 18? Am Mittwochabend trafen sich die fünf Spitzenkandidaten in Wolfurt, um elf Tage vor der Wahl über die Themen des Wahlkampfs zu diskutieren. Beim Klimaschutz sind sich manche einig, manche nicht; was für alle Themen an diesem Abend gilt. Also auch für die S 18. ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner ist überzeugt, dass sie kommt. Sein derzeitiger Koalitionspartner Johannes Rauch hingegen glaubt nicht daran. Die Opposition mahnt Tempo ein und ärgert sich über die Uneinigkeit in der Landesregierung.