Das war der ANTENNE VORARLBERG Osterhitmarathon

Der ANTENNE VORARLBERG Osterhitmarathon ist zu Ende – aber er bleibt vielen Vorarlbergern noch lange in Erinnerung.

Neben den Top 777 Lieblingssongs der Vorarlberger, gab es am Osterwochenende ein Programmhighlight nach dem anderen. Die Moderatoren Sandra, Veithi, Isabella Canaval und Chiara Stark mussten sich auch in diesem Jahr wieder jeweils einer Challenge stellen – und diese Aufgaben hatten es in sich. Und der absolute Höhepunkt des Osterwochenendes war dann die Osterhitmarathonparty mit ANTENNE VORARLBERG-Mega Star Leony im Fischbach in Dornbirn.

Osterhitmarathon-Party mit Megastar LEONY

Das gab es im Ländle noch nie! Exklusiv für die ANTENNE VORARLBERG Osterhitmarathon-Party kam ein ganz besonderer Stargast zu uns ins Ländle: die deutsche Popsängerin und DSDS-Jurorin LEONY! So durften sich 350 ANTENNE VORARLBERG Hörer über ein Privatkonzert von der jungen Popsängerin freuen. Mit ihren Hits wie „Remedy“, „Faded Love“ oder „Somewhere In Between“ hat LEONY nicht nur die Charts gestürmt, sondern auch die Stimmung bei den Gästen zum Kochen gebracht. Die Ticketgewinner genossen die lockere Atmosphäre: sie kamen ihrem Megastar ganz nah und konnten ausgelassen zu den Hits mitsingen und mittanzen. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.

„Ich kann eins sagen: Wer heute nicht dabei war, hat eine der besten Partys aller Zeiten verpasst!“ so Ticketgewinnerin Sarah aus Dornbirn. „Es war einsame Spitze! Die Location, die Musik und natürlich LEONY live in einem kleinen Kreis zu erleben! Diese Nacht bleibt sicherlich bei uns allen in Erinnerung!

Meet and Greet mit Leony

Damit auch die Kids im Ländle auf ihre Kosten kamen, hat ANTENNE VORARLBERG vor dem Konzert noch ein Meet&Greet mit Leony organisiert. Dort hat die deutsche Sängerin Privates aus ihrem Leben erzählt, zum Beispiel wie sie zum Singen gekommen ist oder dass sie nie gerne zum Klavierunterricht gegangen ist. Die Kinderaugen hat sie dann noch zum Strahlen gebracht, indem sie spontan den Hit „Remedy“ vorgesungen hat.

Die Selfies mit dem Idol und die Autogrammkarten haben jetzt bestimmt einen besonderen Platz im Kinderzimmer der glücklichen Meet&Greet-Gewinnerinnen und Gewinner.

Kein Osterhitmarathon ohne Challenges

Die vier Moderatoren Sandra, Veithi, Isabella Canaval und Chiara Stark haben sich wacker geschlagen! Alle haben in diesem Jahr ihre persönliche Challenge mit Bravour gemeistert!

Bei Chairas Challenge ging es hoch hinauf. Für ihre Aufgabe wurde der Dornbirner Marktplatz am Samstagnachmittag kurzerhand in ein Kletterparadies verwandelt. Die Moderatorin musste dort 13 Bierkisten in 13 Minuten aufeinanderstapeln, raufklettern und ganz oben die Hände ausstrecken und das berühmte Titanic-Filmzitat „Ich bin die König(in) der Welt!“ über den ganzen Marktplatz rufen.

Die Ländle Sportkletterlehrer haben für die Sicherheit der Moderatorin gesorgt. Trotz Regenwetter sind mehr als 100 Hörerinnen und Hörer zum Marktplatz gekommen und haben Chiara angefeuert. Danach durften alle Zuschauer beim Bierkistenklettern mitmachen und wurden von der Brauerei Mohren mit kühlen Drinks verwöhnt.

Veithi hat am Ostersamstag die Besucher von der Nacht in Tracht in Hohenems zum Toben gebracht. Seine Aufgabe: „Hulapalu“ von Andreas Gabalier nur in Lederhosen bekleidet vor 4000 Leuten live singen.

Mut zugesprochen für seinen Auftritt hat ihm der Volks-Rock ’n’ Roller höchst persönlich. Gabalier sagte zu Veithi on air: „die Leute werfen beim Refrain eh immer schon die Hände hoch und jeder tanzt und ist fröhlich.“ Und so war es dann auch.

Für Moderatorin Isabella wurde es eiskalt. Sie musste 3 Minuten in der Samina-Recovery-Kältekammer in Bregenz aushalten und dabei Denksport machen.

Vor ihr war eine Tafel mit 10 schwierigen Begriffen, die sie sich innerhalb dieser 3 Minuten in der richtigen Reihenfolge merken musste und direkt nach dem Rauskommen aufsagen musste.

Für strahlende Kinderaugen sorgte Sandras Challenge. Viele Kinder im Ländle haben den Osterhasen zuhause verpasst, weil sie im Krankenhaus waren.

Das konnten die Moderatoren nicht so stehenlassen und darum schickten sie Sandra im Osterhasenkostüm verkleidet zu den Kids in den Kinderstationen in den Landeskrankenhäusern Feldkirch und Bregenz. Mit im Gepäck hatte sie für alle kleinen Patienten prallgefüllte Osternestle.