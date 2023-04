Das Wälderderby Bizau vs Hittisau im VOL.at Liveticker

Im Nachtragsspiel stehen sich zwei Wälderklubs gegenüber.

Der Ticker vom Wälderderby Bizau vs Hittisau

Sportlich liegt der Vorarlbergliga Tabellensechste Kaufmann Bausysteme FC Bizau auf einem Aufstiegsplatz für die VN.at Eliteliga. Allerdings dürfen die Hinterwälder laut den VFV-Bestimmungen erst in der kommenden Meisterschaft in die höchste Amateurklasse Vorarlbergs aufsteigen. Im Wälderderby heute um 19 Uhr im Bergstadion Bizau sind die Schützlinge von Trainer Christian Köll (47) gegen das Tabellenschlusslicht FC Hittisau logischer Favorit. Bizau strebt den siebenten Heimsieg an und stellt aktuell hinter dem FC Hard das zweistärkste Team in der Rückrunde. Bizau holte aus den letzten sechs Partien dreizehn Zähler, Hard verbuchte fünfzehn Punkte auf sein Konto. Bizau hat auch fast dreimal so viele Punkte auf der Habenseite als Hittisau. Mit dem zwanzigfachen Torschützen Uelder Barbosa Mendes (33) und Ljupko Vrljic (33) mit zehn Treffern hat Bizau ein Traumsturmduo in seinen Reihen. Uelder Barbosa Mendes wird auch im Sommer für Bizau stürmen, der Brasilianer hat einen Zweijahresvertrag vor dieser Meisterschaft unterzeichnet. In Hittisau wird Michael Pelko (52) auch nächste Saison auf der Trainerbank Platz nehmen.