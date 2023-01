Buchtipp der Woche: "Das Vorarlberger Sprichwörterbuch" von Wolfgang Berchtold

Wie das "Vorarlberger Schimpfwörterbuch" zeigt auch dieses Buch den Vorarlberger Dialekt von seiner witzigen und hintergründigen Seite. Sprichwörter und Redewendungen können Dinge kurz und prägnant auf den Punkt bringen, siebedienen sich der Bildhaftigkeit der Sprache und bringen Farbe in unsere Alltagssprache. Es gibt unzählige solcher Wortgruppen, die wir oft unbewusst verwenden und die meist auch nicht wörtlich zu nehmen sind. Statt „Sprichwort“ sagte man früher in Vorarlberg „Sprüchwort“, und so wird ein umgangssprachlicher Bogen gespannt: von flotten Sprüchen, die oft gebrauchtwerden, über traditionelle Redensarten bis hin zu fast vergessenen Sprichwörtern.