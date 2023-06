Das vorarlberg museum feiert Jubiläum

Aus dem "Vorarlberger Landesmuseum" wurde vor zehn Jahren das "vorarlberg museum": Mit dem Neubau des Hauses von Anfang 2010 bis Ende 2012 wurde nicht nur die Ausstellungsfläche verdoppelt, vielmehr wurde auch das kunst- und kulturgeschichtliche Museum des Landes neu gedacht. Das räumlich-museologische Konzept erarbeitete Tobias Natter, das Coporate Design der aus Bregenz stammende Stardesigner Stefan Sagmeister. Das neu gestaltete Museum wurde am 21. Juni 2013 eröffnet.

Die Gründung des Vorarlberger Landesmuseums geht freilich ins 19. Jahrhundert zurück. 1857 wurde der private "Museums-Verein für Vorarlberg" ins Leben gerufen, der Forschungen betrieb und eine sehr lebendige naturkundliche und kulturhistorische Sammeltätigkeit entwickelte. 1905 wurde nach dreijähriger Bauzeit auf Basis bereits umfassender Bestände am Kornmarkt in Bregenz ein Museumsgebäude eröffnet. Später wurde die naturkundliche Sammlung in mehreren Schritten an die "Vorarlberger Naturschau" (heute: "inatura") abgegeben. Mitte der 1950er-Jahre wurde das Gebäude um ein Geschoß aufgestockt, ab den 1960er-Jahren aber praktisch nicht mehr verändert.