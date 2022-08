Das Volksfest auf der Gastra steht in den Startlöchern

Die traditionelle Rankweiler Kilbi erlebt nach Corona eine Wiederauferstehung.

RANKWEIL. Endlich! Mehrere hundert Besucher aus dem ganzen Land und der benachbarten Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein pilgern jährlich am ersten September-Wochenende an beiden Veranstaltungstagen zur schon traditionellen Rankweiler Kilbi. Das Volksfest geht am 3./4. September auf dem Festplatz vom Gastra-Areal über die Bühne. Nach zweijähriger coronabedingter Absage steht das Kult-Event unter dem Motto: „Gemeinsam hocka, verzella und s´gmütlich ne“. Ausrichter die Volksbank Turnerschaft Rankweil hat sich einiges an Neuerungen für die vielen Gäste aus Nah und Fern einfallen lassen. Spaß, Leute treffen, Live-Musik genießen, beste Kulinarik und Getränke bieten und ein großer Vergnügungspark sorgen für Kilbi-Unterhaltung vom Feinsten. Zudem präsentieren sich am Samstag ab 13 Uhr etwa ein Dutzend an Rankweiler Vereinen der großen Öffentlichkeit. Ein idealer Zeitpunkt kurz vor dem Schulbeginn, um sich einen Überblick über das vielfältige Angebot in Rankweil zu verschaffen. Vereine aus allen Sparten sind vertreten und wollen neue aktive Mitglieder zu den Klubs bringen. Nach den Vorstellungen der Vereine gibt es ab 18 Uhr im Rahmen eines Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen. „Als Kind freut man sich jedes Jahr auf die Rankweiler Kilbi. Dieses besondere Erlebnis wollen wir den Menschen wieder zurückgeben. Wollen viele Besucher auf die Gastra locken“, so TS Rankweil Obmann Alexander Sonderegger. Autodrom fahren, Zuckerwatte, die legendäre Kilbi-Bratwurst, Türkischer Honig, Schießen mit dem Gewehr am Stand um nur ein paar Highlights vom Kilbi-Alltag in Erinnerung zu rufen sind und bleiben unvergessen. Die beliebten Attraktionen in der Vergangenheit sind weiter das Non plus Ultra. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Trio Wolkenbruch (Samstag ab 20 Uhr) und die Bürgermusik Rankweil lädt am Sonntag zum Frühschoppen. Abgeschlossen wird die Rankler Kilbi mit der Revival Band Imitation. Neu ist am Samstag abend ab 22 Uhr ein Barbetrieb mit einem DJ im Klubheim von FC RW Rankweil. Übrigens: Die Turnerschaft Rankweil bietet zur Zeit etwa 400 Kindern und 250 Erwachsenen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.VN-TK