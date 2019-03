Das Versagen der Kleinfamilie?

In der Reihe „Wertvolle Kinder“ des Vorarlberger Kinderdorfs wirft Mariam Tazi-Preve am 3. April einen hochaktuellen Blick hinter die Kulissen der Kleinfamilie.

Die gebürtige Innsbruckerin Mariam Tazi-Preve ist Geschlechterforscherin und lehrt an der University of New Orleans. Aus dieser Distanz kratzt sie am Heile-Welt-Mythos der Kleinfamilie und dem damit verbundenen Mutter-Kult. Vereinbarkeitsversprechungen steht die Zivilisationskritikerin skeptisch gegenüber bzw. entlarvt sie als Lüge.